İspanya'dan Gürcistan'a 26 sayı fark

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, ikinci maçında Gürcistan'ı 90-64 yendi.



Şampiyonadaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen İspanya, grupta 2'de 2 yaptı. Gürcistan ise Belçika'nın ardından İspanya'ya da yenilerek oynadığı 2 maçı da kaybetti.



İspanya yarın üçüncü maçında Belçika, Gürcistan ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Tiflis Arena



Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Gatis Salins (Letonya)



Gürcistan: McFadden 6, Andronikashvili 13, Mamukelashvili 10, Bitadze, Shermadini 10, Burjanadze 6, Tsintsadze, Sanadze 9, Jintcharadze 2, Bekauri, Berishvili 3, Bokolishvili 5



İspanya: Brown 5, Parra 8, Arostegui 9, Willy Hernangomez 14, Juancho Hernangomez 9, Jaime Fernandez 2, Rudy Fernandez 8, Diaz 8, Pradilla 12, Garuba, Brizuela 7, Saiz 8



1. Periyot: 16-18



Devre: 31-40



3. Periyot: 47-71



Beş faulle çıkan: 32.22 Pradilla (İspanya)



