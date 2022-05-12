Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İspanya'dan Gürcistan'a 26 sayı fark

İspanya'dan Gürcistan'a 26 sayı fark

EuroBasket'te İspanya, Gürcistan'ı 90-64'lük skorla mağlup etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, ikinci maçında Gürcistan'ı 90-64 yendi.

Şampiyonadaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen İspanya, grupta 2'de 2 yaptı. Gürcistan ise Belçika'nın ardından İspanya'ya da yenilerek oynadığı 2 maçı da kaybetti.

İspanya yarın üçüncü maçında Belçika, Gürcistan ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Gatis Salins (Letonya)

Gürcistan: McFadden 6, Andronikashvili 13, Mamukelashvili 10, Bitadze, Shermadini 10, Burjanadze 6, Tsintsadze, Sanadze 9, Jintcharadze 2, Bekauri, Berishvili 3, Bokolishvili 5

İspanya: Brown 5, Parra 8, Arostegui 9, Willy Hernangomez 14, Juancho Hernangomez 9, Jaime Fernandez 2, Rudy Fernandez 8, Diaz 8, Pradilla 12, Garuba, Brizuela 7, Saiz 8

1. Periyot: 16-18

Devre: 31-40

3. Periyot: 47-71

Beş faulle çıkan: 32.22 Pradilla (İspanya)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya2200204151534
2Türkiye2200173155184
3Karadağ210114414223
4Belçika2101149152-33
5Gürcistan2002140169-292
6Bulgaristan2002174215-412
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