İspanya'dan gruplara galibiyetle veda

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu 3. ve son hafta maçında İspanya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İspanya, Düsseldorf Arena'da oynanan maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.



İSPANYA ERKEN BAŞLADI



13. dakikada sol stoperin attığı pasta topla buluşan Olmo savunma arkasına sarkan Ferran Torres'e pasını verdi ve Torres kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmayarak takımını öne geçirdi.



Golün gelmesiyle birlikte İspanya oyunun kontrolünü eline aldı.



41. dakikada Grimaldo'nun ortasında Ferran Torres'in kafa vuruşu direğin hemen üstünden auta çıktı.



ARNAVUTLUK ETKİLİ GELDİ



45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asslani uzak köşeye sert şutunu çekti ancak kaleci Raya topu direğin dibinden çıkardı.



İlk yarıda başka gol olmadı ve İspanya soyunma odasına 1-0 önde gitti.



KONTROL İSPANYA'DA KALDI



47. dakikada sol kanattan topla gelen Grimaldo'nun ortasında şık bir vuruş yapan Joselu'nun şutu direğin hemen yanından auta çıktı.



Bu dakikadan itibaren İspanya oyunun kontrolünü iyice eline alsa da Arnavutluk zaman zaman etkili oldu.



ARNAVUTLUK BASTIRDI



Oyuncu değişiklikleriyle birlikte iyice bastırmaya başlayan taraf ise Arnavutluk oldu.



64. dakikada Jasir Asani sağ kanattan kullandığı hızlı serbest vuruşta Armando Broja'nın vuruşunu Raya muhteşem çıkardı.



Arnavutluk bu pozisyonun üstüne birkaç atak daha bulsa da İspanya terkardan oyunun kontrolünü ele geçirdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



ARNAVUTLUK'TA İKİ TANIDIK



Arnavutluk'ta Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.



Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.



İSPANYA LİDER ÇIKTI



Bu galibiyetin ardından grupta 9 puana ulaşan İspanya lider çıkarken, Arnavutluk ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na veda etti.



