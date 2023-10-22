İspanya La Liga'nın 10. haftasında Girona, sahasında Almeria ile karşı karşıya geldi. Girona, karşılaşmada 2-0 geriye düşse de sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



Almeria 2 ve 24. dakikalarda Lep Baptisto ile 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra geri dönüşe imza atan Girona'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ivan Martin, 39 ve 43'te Artem Dovbyk, 71. dakikada Savio ve 85. dakikada Christian Stuani attı.



Bu sonucun ardından Girona, ligde 25 puana yükseldi. Girona, 25 puanlı lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Almeria ise ligin dibinde 3 puanda kaldı.



Girona, ligin bir sonraki haftasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Almeria, sahasında Las Palmas ile karşılaşacak.



