İspanya'da tüm gözler Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşmesi, İspanyol basınının gözünü Sarı-Lacivertliler'e çevirmesini sağladı. Sarı-lacivertli ekibin 4-0'lık Konyaspor galibiyeti, İspanya'da ses getirdi.
AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin farklı zaferi ve ortaya koyduğu futboluyla Sevilla'ya uyarı mesajı gönderdiği yorumunda bulundu. Gazete ayrıca Enner Valencia'nın 2 gol attığına dikkat çekti.
Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa Ligi'nde ilk olarak 9 Mart Perşembe günü İspanya'da kozlarını paylaşacak.
AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin farklı zaferi ve ortaya koyduğu futboluyla Sevilla'ya uyarı mesajı gönderdiği yorumunda bulundu. Gazete ayrıca Enner Valencia'nın 2 gol attığına dikkat çekti.
Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa Ligi'nde ilk olarak 9 Mart Perşembe günü İspanya'da kozlarını paylaşacak.
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