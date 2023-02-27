İspanya'da tüm gözler Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u evinde 4-0 mağlup etmesi İspanyol basınının dikkatini çekti.

, Fotoğraf; AA
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İspanya'da tüm gözler Fenerbahçe'de
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27 Şubat 2023 11:08
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşmesi, İspanyol basınının gözünü Sarı-Lacivertliler'e çevirmesini sağladı. Sarı-lacivertli ekibin 4-0'lık Konyaspor galibiyeti, İspanya'da ses getirdi.

AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin farklı zaferi ve ortaya koyduğu futboluyla Sevilla'ya uyarı mesajı gönderdiği yorumunda bulundu. Gazete ayrıca Enner Valencia'nın 2 gol attığına dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa Ligi'nde ilk olarak 9 Mart Perşembe günü İspanya'da kozlarını paylaşacak.

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