İspanya La Liga'da Real Sociedad, Girona deplasmanına konuk oldu. Ligin 7. haftasında oynanan mücadeleyi Real Sociedad 5-3'lük skorla kazandı.



Karşılaşmada Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 8. ve 42. dakikada Alexander Sörloth, 66. dakikada Brais Mendez, 71. dakikada Martin Zubimendi ve 85. dakikada Takefasu Kubo kaydetti. Girona'nın golleri ise 23. dakikada Rodrigo Riquelme, 27. dakikada Arnau Martinez ve 48. dakikada Valentin Castellano'dan geldi.



Bu sonucun ardından Real Sociedad 13 puana yükseldi. Girona 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Girona, Atletico Madrid'e konuk olacak.





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