İspanya'da kazanan Max Verstappen

Formula 1'de takvimin 10. yarışı olan İspanya Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.



Yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen, 3. turda yaptığı atakla aldığı liderlik koltuğunu korudu ve kariyerinin 61. galibiyetini aldı.



Yarışa pole pozisyonunda başlayan Lando Norris yarışı 2. sırada noktalarken, Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton podyumun son basamağında yer aldı.



RICCIARDO 250. YARIŞINA ÇIKTI



İspanya Grand Prix'iyle birlikte Alpha Tauri pilotu Daniel Ricciardo kariyerinin 250. yarışına çıktı.



Antrenman seanslarında hızlı gözüken Ferrari ise yarışı 5 ve 6. sırada tamamladılar.





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