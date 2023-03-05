Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, gösterdiği üstün performansla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekiyor.
İspanyol basınından AS Gazetesi'nde yazılan haberde; "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim." ifadeleri kullanıldı.
Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 23 gol 4 asistlik performans gösterdi.
İspanyol basınından AS Gazetesi'nde yazılan haberde; "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim." ifadeleri kullanıldı.
Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 23 gol 4 asistlik performans gösterdi.