İspanya'da flaş yorum: "Valencia, G.Saray'ı şampiyonluktan edecek"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, gösterdiği performansla İspanya'da da gündem oldu.

, Fotoğraf; AA
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İspanya'da flaş yorum: 'Valencia, G.Saray'ı şampiyonluktan edecek'
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05 Mart 2023 12:18
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, gösterdiği üstün performansla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekiyor.

İspanyol basınından AS Gazetesi'nde yazılan haberde; "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim." ifadeleri kullanıldı.

Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 23 gol 4 asistlik performans gösterdi.



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