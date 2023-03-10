İspanya'da Fenerbahçe taraftarına saldırı!

İspanyol polisi, Sevilla karşılaşmasında Fenerbahçe taraftarına saldırıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İspanya'da Fenerbahçe taraftarına saldırı!
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10 Mart 2023 00:20
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 1000 kadar Fenerbahçe taraftarı İspanya'da takımlarının yanında yer alırken İspanyol polisi tarafından saldırıya maruz kaldı.

İspanyol polisi, maça girerken Fenerbahçe taraftarının ayakkabılarına kadar çıkartırken, maç esnasında ise copla saldırıda bulundu.

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