İspanya'da Fenerbahçe taraftarına saldırı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Yaklaşık 1000 kadar Fenerbahçe taraftarı İspanya'da takımlarının yanında yer alırken İspanyol polisi tarafından saldırıya maruz kaldı.
İspanyol polisi, maça girerken Fenerbahçe taraftarının ayakkabılarına kadar çıkartırken, maç esnasında ise copla saldırıda bulundu.
Yaklaşık 1000 kadar Fenerbahçe taraftarı İspanya'da takımlarının yanında yer alırken İspanyol polisi tarafından saldırıya maruz kaldı.
İspanyol polisi, maça girerken Fenerbahçe taraftarının ayakkabılarına kadar çıkartırken, maç esnasında ise copla saldırıda bulundu.
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