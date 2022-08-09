İspanya'da Fas maçı hazırlıkları!

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 6 Aralık Salı günü Fas ile karşılaşacak İspanya çalışmalarını sürdürdü.



Katar Üniversitesi Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luis Enrique yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açıldı.



İdmanda sakatlığı geçen Cesar Azpilicueta da takımla çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile sürdü.



İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.



İspanya ile Fas arasındaki mücadele 6 Aralık Salı günü saat 18.00'de Education City Stadı'nda oynanacak. Turu geçen takım, Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



