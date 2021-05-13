İspanya'da EURO 2020 için seyirci kararı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak statlardan İspanya'nın Sevilya kentindeki La Cartuja'da oynanacak maçlarda 16 bin kişiye kadar seyirci alınacağı açıklandı.



İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde futbol ve basketbol maçlarının seyircili oynanması kararıyla birlikte EURO 2020 karşılaşmalarına da seyirci alınacağı bildirildi.



İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin hazırlandığını, Sevilya'daki maçlara stadın yüzde 25'lik kapasitesiyle en fazla 16 bin kişi alınacağını ve başarılı bir organizasyon olacağına inandığını söyledi.



Normalde Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılması gereken maçlar, Kovid-19 salgını nedeniyle Bask özerk yönetiminin kısıtlamalar getirmek istemesinden Sevilya'ya alınmıştı.



La Cartuja Stadı, şampiyonada E Grubu'ndaki 3 maça ve son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.



İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 1. ve 2. futbol liglerinde sezonun son iki haftasının ve play-off maçlarının, basketbolda ise 1. ligin kalan karşılaşmalarının seyircili oynanacağını açıklamıştı.



Alınan karar gereği, Kovid-19'da 1. seviye olarak tanımlanan düşük vaka sayısının olduğu bölgelerdeki futbol statlarına en fazla 5 bin kişinin alınacağı, FFP2 tip maske takma zorunluluğu getirileceği, ateşleri ölçülerek içeri girecek seyircilerin sadece su içmelerine izin verileceği, sigara içmenin ve yemek yemenin yasaklanacağı duyurulmuştu.



Salgının en yoğun görüldüğü Madrid, Katalonya, Bask gibi özerk bölgelerde maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.



İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında 16 Mayıs Pazar günü oynanacak Valencia-Eibar ve Villarreal-Sevilla ile ligin son haftasında 23 Mayıs'taki Elche-Athletic Bilbao, Levante-Cadiz ve Celta Vigo-Real Betis maçları seyircili oynanacak.



