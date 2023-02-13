Ara transfer döneminde İspanyol ekibi Intercity'e imza atan Emre Çolak, futbola veda kararı aldı.



"FUTBOLU BIRAKTIM"



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 31 yaşındaki futbolcu, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.



AKILLARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU



Emre Çolak'ın bu kararı İspanyol basınında şaşkınlığa neden oldu. Marca'da yer alan haberde, Emre Çolak'ın Intercity ile ilk maçına pazar günkü Athletic Bilbao B karşısında çıktığı ve yarım saat sahada kaldığı kaydedildi.



Emre'nin, 1-0 kazanılan maçın ardından takım arkadaşları ve teknik ekiple birlikte zafer pozu verdiği ve futbolu bırakacağına dair bir izlenim olmadığı vurgulandı.



17 GÜNDE SONA ERDİ



Emre Çolak'ın futbolu bırakma mesajını daha sonra sildiği hatırlatıldı. Deneyimli futbolcunun, böyle bi paylaşım yapması ve daha sonra silmesinin akıllarda soru işareti oluşturduğu ifade edildi.



Marca ayrıca, ara transfer döneminde İspanyol ekibine imza atan Emre Çolak'ın, Intercity macerasının sadece 17 gün sürdüğüne değindi.



"INSTAGRAM'DAN ÖĞRENDİK"



Marca'ya konuşan bir Intercity yöneticisi ise, "Biz de Instagram'dan öğrendik, büyük sürpriz oldu. Hiçbir şey bilmiyorduk. Türkiye'deki depremle ilgili olup olmadığını bilmiyoruz. Oyuncu ile görüşülüyor ancak henüz resmi bir şey yok" dedi.



EMRE ÇOLAK'IN KARİYERİ



Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu 2009 yılında A takıma kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılı takım 180 maçta sahaya çıkan Çolak 19 gol ve 19 asist kaydetti.



Forma giydiği takımlar



Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi.



A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.





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