'den'e giden 18 yaşındaki Türk yıldız, süre alamasa da taraftardaSezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan ancak peş peşe sakatlıklardan dolayı maça çıkamayan Arda Güler, 1-0 kazanılan Mallorca mücadelesinde süre bekledi ancak kulübeye geri döndü.Teknik Direktör Ancelotti,dedi. Yaşananların ardından İspanyol medyasında ve taraftar forumlarında Türk yıldıza karşı büyük bir destek görüldü.İşte Arda Güler için yazılanlar...Sport: "Arda, kupa maçını bekleyecek. Ancelotti ona güveniyor."Bernabeudigital: "Arda ilk anını, taraftar dünya yıldızı adayını izlemeyi bekliyor."Soymadridista: "Pek çok kişi oynayacağını umuyor. Taraftarın sabrı ve desteği bozulmaz. Carlo onu hazırlıyor."Elfutbolero: "Taraftar heyecanla beklerken onu tercih etmeyen Ancelotti'ye karşı da soru işaretleri oluştu."Torcedores: "Carlo, Arda ile görüşüp güvence verdi. İtalyan hoca herkesten sabır istiyor."