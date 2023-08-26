İspanya'da 81 futbolcudan boykot

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından düzenlenen kupa seremonisinde futbolculardan Jenni Hermoso'ya yaptığı uygunsuz hareket sebebiyle İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkan Luis Rubiales'e tepkiler çığ gibi büyüyor.



RFEF Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso'ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi.



"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYACAĞIM"



Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, "Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.



Hermoso yazılı açıklamasının sonunda 'mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece' milli takımda oynamayacağını ilan etti.



81 FUTBOLCUDAN BOYKOT KARARI



İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı'nda oynamayacaklarını duyurdu.



Futpro, açıklamasında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte "Mevcut liderlerin devam etmesi halinde bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun, Milli Takım'da oynamayacaklarını belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN YALAN SÖYLEMİYOR"



İspanyol federasyonu RFEF dün olayın fotoğraflarını analiz ettiklerini belirtip, "Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu gerçeklerin kesinlikle doğru olduğunu, yalan söylemediğini ilk kez bu açıklamayla birlikte görsellerle sunacağız" açıklamasını yaptı.



