İspanya'da 81 futbolcudan boykot

İspanya Kadın Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonu olmasından sonra yaptığı hareketle gündemden düşmeyen İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkan Luis Rubiales'e tepki yağıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İspanya'da 81 futbolcudan boykot
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 14:27
İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından düzenlenen kupa seremonisinde futbolculardan Jenni Hermoso'ya yaptığı uygunsuz hareket sebebiyle İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkan Luis Rubiales'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso'ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYACAĞIM"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, "Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hermoso yazılı açıklamasının sonunda 'mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece' milli takımda oynamayacağını ilan etti.

81 FUTBOLCUDAN BOYKOT KARARI

İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı'nda oynamayacaklarını duyurdu.

Futpro, açıklamasında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte "Mevcut liderlerin devam etmesi halinde bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun, Milli Takım'da oynamayacaklarını belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN YALAN SÖYLEMİYOR"

İspanyol federasyonu RFEF dün olayın fotoğraflarını analiz ettiklerini belirtip, "Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu gerçeklerin kesinlikle doğru olduğunu, yalan söylemediğini ilk kez bu açıklamayla birlikte görsellerle sunacağız" açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery