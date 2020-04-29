İspanya Bisiklet Turu Hollanda'da başlamayacak

Yol bisikletinde sezonun en büyük yarışlarından İspanya Turu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hollanda'da başlamayacak.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turun Utrecht şehrinde yapılması planlanan başlangıcının iptal edildiği duyuruldu.Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 14 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan İspanya Bisiklet Turu'nun, Fransa Turu ertelendiği için kendi tarihlerinde yapılmayacağını açıklamıştı.