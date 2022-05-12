Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İspanya, bir kez daha EuroBasket'te yarı finalde

İspanya, bir kez daha EuroBasket'te yarı finalde

İspanya, Finlandiya'yı 100-90 mağlup ederek üst üste 11. kez EuroBasket'te yarı finale yükseldi.

 Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Stark Arena'daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Türk güreş tarihine geçti

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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