İspanya beraberliği son anlarda kurtardı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre deplasmanına konuk oldu.



St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken maça Sergio Ramos'un kaçırdığı penaltılar damga vurdu.



Karşılaşmanın 26. dakikasında Freuler'in golüyle öne geçen İsviçre ilk yarıyı önde tamamladı. Maçta dakikalar 57'yi gösterdiğinde Sergio Ramos, penaltı vuruşunda Yann Sommer'i geçemedi. 79'da İsviçre'den Elvedi ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalırken kazanılan penaltı vuruşunda Sergio Ramos bir kez daha topun başına geçti ve Yann Sommer'i bir kez daha geçemedi.



89. dakikada Gerard Moreno maça eşitliği getiren isim oldu.



Sergio Ramos üst üste 25 penaltı golü sonrasında İsviçre karşısında vuruşlarından yararlanamadı. En son 2018'de penaltı kaçırmıştı.



Bu sonucun ardından İspanya 8 puana, İsviçre ise 3 puana yükseldi.



