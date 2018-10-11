  •  
    İspanya'dan teklif geldi, Fatih Terim kararı verdi!
  •  
    ..Ve Arda Turan'a SERT: "Kadınlara yürüyerek..."
  •  
    Transferde flaş iddia; "Fena şekilde aldattılar"
  •  
    Türkiye'de oynamıştı! 32 yaşında vefat etti!..
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık için açıklama: "YIRTIK VAR"

İspanya, Bale'siz Galler'i darmadağın etti!

İspanya hazırlık maçında Galler'ii 4-1 mağlup etti. Galler'de Gareth Bale sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Kaynak: Sporx.com
İspanya, Bale'siz Galler'i darmadağın etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 23:40
Galler ile İspanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 8. dakikasında Alcacer ile öne geçen İspanya, 19. dakikada Sergio Ramos ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü 29. dakikada Paco Alcacer söyledi. İspanya'nın son golü ise 74. dakikada Marc Bartra'dan geldi. 

Skoru belirleyen golü ise 89. dakikada Galler'den Vokes kaydetti.

Galler'in Real Madridli yıldızı Gareth Bale, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için