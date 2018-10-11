Galler ile İspanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya 4-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin 8. dakikasında Alcacer ile öne geçen İspanya, 19. dakikada Sergio Ramos ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıda son sözü 29. dakikada Paco Alcacer söyledi. İspanya'nın son golü ise 74. dakikada Marc Bartra'dan geldi.
Skoru belirleyen golü ise 89. dakikada Galler'den Vokes kaydetti.
Galler'in Real Madridli yıldızı Gareth Bale, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemedi.
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Mücadelenin 8. dakikasında Alcacer ile öne geçen İspanya, 19. dakikada Sergio Ramos ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıda son sözü 29. dakikada Paco Alcacer söyledi. İspanya'nın son golü ise 74. dakikada Marc Bartra'dan geldi.
Skoru belirleyen golü ise 89. dakikada Galler'den Vokes kaydetti.
Galler'in Real Madridli yıldızı Gareth Bale, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemedi.
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