İspanya attı, Lewandowski kovaladı

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İspanya ile Polonya karşı karşıya geldi.Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.İlk dakikasından bu yana oldukça tempolu geçen ve iki takımın da gol aradığı karşılaşmada skoru değiştiren isim Alvaro Morata oldu.İlk maçta tribünlerin ıslıkladığı Alvaro Morata, attığı golle büyük sevinç yaşadı. Dakikalar 25'i gösterdiğinde Gerard Moreno'nun köşeden kaleye doğru gönderdiği topu Morata tammaladı. VAR kararının ardından gol geçerli sayıldı ve İspanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda Polonya çok geçmeden golü bularak maça ortak oldu. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Jozwiak'ın ortasını kafayla köşeye bırakan Lewandowski maça beraberliği getirdi.Golün hemen ardından ise İspanya penalı kazandı. Topun başına gelen Gerard Moreno topu direğe nişanlayınca İspanya öne geçme şansını kullanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Bu skorun ardından İspanya ikinci beraberliğini alarak 2 puana yükseldi. Polonya ise ilk puanını alarak tur geçme şansını son maça bıraktı.