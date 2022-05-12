İspanya, 17 sayı farkla kazandı

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.



İspanya, salondan 82-65'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından A Milli Takım, organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 12 Dev Adam, grubun liderlik maçında 7 Eylül Çarşamba günü İspanya ile karşılaşacak.



