İsmet Taşdemir: 'Zor bir deplasmandı'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir deplasmanda maça çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hakikaten zor bir deplasmandı. Son iki haftada çıkışta olan bir takım vardı. Erzurumspor bence çok da tecrübeli bir takım. Dolayısıyla zor olacağını da biliyorduk. Zor oldu ama oyuncularım biraz kolaya çevirdi. Aslında ilk yarı ve ikinci yarının belli başlı bölümlerinde oyunu rahat koparabilirdik ama koparamadık, sonrasında da baskı yedik. Neticesinde maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir deplasmanda güzel bir 3 puan aldılar."





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