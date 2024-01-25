İsmet Taşdemir: "Umarım istediğimiz verimlilik olur"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ligde oynayacakları Gençlerbirliği maçı için açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmet Taşdemir: 'Umarım istediğimiz verimlilik olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 19:44
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Cenk Şen, Ali Aytemur, Pedro Brazao ve kırmızı kart cezalısı Omar İmeri'nin Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, devre arasında farklı yol izleyerek, 8 oyuncuyu aralarına kattıklarını bildirdi.

Gençlerbirliği'nin son maçında kritik galibiyet aldığını belirten Taşdemir, "Gençlerbirliği bu yıl iyi futbol oynayan kulüplerimizden bir tanesi. İnşallah iyi hazırlanırız ve sahada istediğimiz bir verimlilik olur." dedi.

Yeni transfer Tunahan Akpınar da Gençlerbirliği ile yapacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Maçtan mutlak galip gelmek istediklerini aktaran Akpınar, "Takımıma güveniyorum. Gelmeden önce de birkaç maçı izlemiştim. Özverili ve coşkulu oynayan bir takım ve bunun sonucunda Play-Off'tan direkt Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery