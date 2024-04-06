İsmet Taşdemir: ''Üçüncü bölgede doğru ayakla buluşamadık''

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, seyirci olmaması nedeniyle iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı hedefi olan takımın mücadele ettiğini belirtti.



Maçta pozisyon bulamadıklarını ifade eden Taşdemir, "Üçüncü bölgede doğru ayaklarla buluşamadık. Buluşturduğumuzda doğru işler yapamadık. Son 10 dakika baskıyı da kurduk pozisyonda kurduk ama yetmedi. Rakibimiz iyi savunma yaptı. O savunmayı denemedik. Bugün bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. İyi bir oyun olmadı, seyircinin olmaması bence bunda çok büyük bir etken." dedi.



Kazanmaları gereken bir maç olduğunu ancak kazanamadıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:



"Bir puan aldık yenilmedik yolumuza devam ediyoruz. 5 çok kritik maç var, bu maçların sonucunda her takım için her şey olabilir. Özellikle çoğu takım için üçüncülük de olabilir, Play-off'ta olabilir, play-off dışı da olabilir. Bu bizim için de geçerli. 5 haftada bizim için gerekli bütün puanları alıp bu yarışın içinde var olmaya çalışacağız. İnşallah başarabiliriz."





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