İsmet Taşdemir: ''Şu an oynadığımız oyundan keyif almıyoruz''

Giresunspor'u ilk hafta deplasmanda 1-0 yenip ikinci hafta evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör İsmet Taşdemir açıklamalar yaptı.



Oyunsal anlamda özeleştiri yapan Taşdemir, "Şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçten en kısa süre içerisinde sıyrılmak istiyoruz. İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için sıkıntılıyım. Şu an da oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Bende de oyuncularımda da noksanlık var, onu tespit edip düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

Gençlerbirliği karşılaşmasının zor geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Motivasyonumuz gayet iyi, onda bir sıkıntı yok. Geride kalan 2 haftada 4 puan aldık. Sakat oyuncumuz fazla, yeni gelen oyuncularımız takıma henüz tam anlamıyla adapte olamadılar. Bu normal bir süreç, kampın başında da bizimle beraber değillerdi. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçı zor bir maç. Geçen seneyle alakası olmayan, çok farklı transferler yapan, sistem değiştiren ve iyi futbol ortaya koyan bir rakibimiz var. Zor maçları oynamaya alıştık. Aldair transfer edip kampa ilk kattığımız oyuncularımızdan bir tanesi. Tecrübeli bir oyuncu. Geçen sene Slovenya liginde şampiyon olmuş bir takımın oyuncusu. Buna inandığımız ve güvendiğimiz için kendisini transfer ettik. Her geçen gün daha iyi ısınıyor, daha iyi işler yapacaktır" diye konuştu.

Takımın tecrübeli yıldızlarından Aldair Djalo Balde ise, "Şimdiden taraftarlara ve herkese çok teşekkür ediyorum. Takım olarak iyi karşılandım ve çok hızlı adapte oldum. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Hedefim, takımla birlikte Süper Lig'e çıkmak. Bunun için her gün çok çalışıyoruz. Tek hayalimiz, isteğimiz bu ve benim de kariyer planım bu şekilde" diye konuştu.