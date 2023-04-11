İsmet Taşdemir: 'Sonuçta puansız ayrılmadık'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bir puan alıp yollarına devam ettiklerini söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, oyun olarak verimli oldukları, düşündükleri ve çalıştıkları her şeyi sahada uyguladıkları bir 45 dakika yaşadıklarını ifade etti.



İlk yarının sonlarına doğru penaltı golü yediklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:



"Bu durum, ikinci yarıda oyuncu arkadaşlarımızın skoru koruma düşüncesine yol açtı. Yarım pozisyon vermeden kendi hatamızla yediğimiz bir ikinci golle maalesef oyunu 2-2 bitirdik. Bir puan aldık, sonuçta puansız ayrılmadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok üstünlük sağladık, maalesef koruyamadık. Yapacak bir şey yok. Bir puan aldık, yolumuza devam edeceğiz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ