İsmet Taşdemir: 'Son düzlüğe avantajlı giriyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, rakipleri karşısında önemli bir üç puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, özellikle son iki haftadır performans düşüklüğü yaşadıklarını ifade etti.



Maçta çok net beş pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Taşdemir, "Rakibimiz havlu atmış gibi genç oyuncularla sahaya çıktı. Oyun olarak iki haftadır istediğimiz seviyede değiliz. Etkenler veya mevsim değişiklikleri olabilir. Ligin sonuna gelindikçe kazanılan her 3 puan çok önemli ve çok değerli. Rakiplerimizden bir tanesi de bugün puan kaybetti. Son dört maça avantajlı şekilde giriyoruz. Takımımızın play-off'a kalmasını istiyoruz, onun için de çalışıyoruz." dedi.





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