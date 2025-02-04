Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 1. dakikada gördükleri kırmızı karttan sonra 10 kişi kalan takımını yenilgiye rağmen mücadelesinden dolayı tebrik etti.
Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri karşılaşmayı kaybettiklerini, hakemin de 1. dakikada gösterdiği kırmızı kartla karşılaşmayı kendileri için zorlaştırdığını söyledi.
Oyuncularının 10 kişi olarak gösterdikleri mücadele ve performansın değerli olduğunu belirten Taşdemir, "Altyapı antrenörlerine de teşekkür ediyorum. Bugün Mikdat ve Mehmet'i tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da gelişerek devam etmelerini diliyorum. Kaybetmek kötü maalesef, bugün de kaybettik ama biz Antalyaspor ve bu maçı, hedefimiz doğrultusunda prova niteliğinde düşündük. Bütün oyuncularımızın işin içine girmesiyle hazır duruma gelmesini istedik. Böyle karar aldık. Bugün oyuncularımı tebrik ediyorum, bence 10 kişi çok doğru ve iyi oynadılar." diye konuştu.
Taşdemir, bir basın mensubunun transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, belirlediği isim ve mevkileri yönetime sunduğunu dile getirerek, planlamaları doğrultusunda yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
İsmet Taşdemir: "Sivasspor maçını prova niteliğinde düşündük"
Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahalarında Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 1. dakikada gördükleri kırmızı karttan sonra 10 kişi kalan takımını yenilgiye rağmen mücadelesinden dolayı tebrik etti.
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