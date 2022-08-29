İsmet Taşdemir: 'Reaksiyon tatmin ediciydi'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 3-3 berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların keyifli bir oyun izlediğini belirtti.



Son dakikalarda gelen gollerin de olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:



"Özellikle ikinci yarı 2-1 geriye düştükten sonra verdiğimiz reaksiyon epey tatmin ediciydi. Keyifli bir oyun oldu. Kazanamadık, son dakikada yedik. Son dakikada kazanabilirdik de, olmadı. Yolumuza devam ediyoruz. İyi bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum, o açıdan mutluyum. Oyuncuların güncel performanslarına göre kadro kuruyoruz. Bugün böyle oldu, yarın da öyle olabilir, olmayabilir de. Güncel duruma göre hareket ediyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ