İsmet Taşdemir: 'Rakibin eksiklerinden faydalanacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında salı günü Pendikspor'u ağırlayacak Bodrumspor, hazırlıklarını sürdürdü.



Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan idmanda, futbolcuların oldukça istekli ve moralli oldukları gözlendi.



Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda iki hafta art arda aldıkları galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Kötü geçen seriden sonra iki zor deplasmanı geçmenin kendileri için iyi olduğunu ifade eden Taşdemir, "Biz tamamen iyi oyuna ve mücadele gücüne odaklı bir takımız. Üst seviye oynadığımız zaman böyle sonuçlar alabiliyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da devam edebiliriz." dedi.



Pendikspor'un ligin güçlü takımlarından olduğunu belirten Taşdemir, "İyi oyunculardan kurulu, bu ligde iyi çalışmış hocası var. Pendikspor iyi bir takım. Bizim de kendimizce artılarımız var. Onların eksilerinden faydalanabilirsek maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Futbolculardan Aminu Umar da takımda yer almaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Futbolun güzelliği bu. Her futbolcu için galip gelmek, gol atmak ve takıma faydalı olmak güzeldir. Takımın galibiyeti önemli." ifadesini kullandı.





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