İsmet Taşdemir: "Puan puandır"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Puan puandır'
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11 Kasım 2023 16:32
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından "Puan puandır." dedi.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getiren Taşdemir, "Maçtan 1 puanla ayrılmak düştü bize. Puan puandır, heybemize koyup devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ü eleştiren Taşdemir, "Hakemlerin sahadaki her şeyi korumaları gerekiyor. Sakatlanan futbolcu arkadaşları nedeniyle 'Oyunu durdur.' diyen futbolcularımızın hepsine sarı kart verdi. Sahada, elinde sarı kartla dolaşan bir hakem vardı bugün. Geçen sene de aynı takımla yaptığımız maça yine bu hakem verilmişti, ilginç." değerlendirmesinde bulundu.

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