İsmet Taşdemir: 'Oyuncularım çok iyiydi'

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, takımının başarılı bir oyun sergilediğini söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın düşündükleri gibi iyi başladığını, özellikle ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.



İlk yarıda maçı koparttıklarını, ikinci yarıda da sonucu garanti altına alma oyunu oynadıklarını belirten Taşdemir, "Bugün başından sonuna kadar emek veren, mücadele eden, özellikle taktiksel disipline bağlı kalan bütün oyuncularımı kutluyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. Hak ettikleri 3 puanı da aldılar. Bize de keyifli güzel bir maç izlettiler." dedi.



Taşdemir, takımın Adanaspor maçında haddinden çok geriye top oynadığını ancak bu maçta aynı şeyin yaşanmadığını, daha çok mücadele ettiklerini aktardı.





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