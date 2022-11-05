İsmet Taşdemir: 'Önemli olan kazanmaktı'

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Dyorex Boluspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, göze hoş gelen futbolla kazandıklarını söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Maçın zorlu geçeceğini önceden tahmin ettik. Bütün önlemleri ona göre almıştık. Rakibimiz özellikle deplasmanlarda çok iyi oynayan bir takım. Gol yediğinde farklı reaksiyon veren, gol yemediğinde farklı oynayan dolayısıyla da skora göre çok farklı direnç gösterebilen bir rakibimiz vardı." diye konuştu.



Takımın oyununun her geçen gün üst seviyeye çıktığına işaret eden Taşdemir, şöyle konuştu:



"Ne kadar rakipler bizi engellemeye çalışsa dahi bence göze hoş gelen zevkli oyunumuzu bugün yine gösterdik. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum. Kazanmak bugün bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çok iyi bir oyun çıkarttılar."



