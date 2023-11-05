İsmet Taşdemir: ''Maç boyunca doğru oyunu oynadık''

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Manisa FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmet Taşdemir: ''Maç boyunca doğru oyunu oynadık''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2023 18:06
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-0 yenen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar." dedi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Kritik ve önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Taşdemir, rakiplerinin sezon başı itibarıyla tamamen şampiyon olmak için kurulan bir takım olduğunu kaydetti.

Sezon başından beri inişli çıkışlı grafiklerinin olduğunu anlatan Taşdemir, "Ama özellikle bu maçta bunu kırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar. Dolayısıyla da maçı kazandılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery