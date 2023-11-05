İsmet Taşdemir: ''Maç boyunca doğru oyunu oynadık''

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-0 yenen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar." dedi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.



Kritik ve önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Taşdemir, rakiplerinin sezon başı itibarıyla tamamen şampiyon olmak için kurulan bir takım olduğunu kaydetti.



Sezon başından beri inişli çıkışlı grafiklerinin olduğunu anlatan Taşdemir, "Ama özellikle bu maçta bunu kırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar. Dolayısıyla da maçı kazandılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



