İsmet Taşdemir: ''Kazanabileceğimiz maçı kaybettik''

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.



İsmet Taşdemir, "Rakibimizin uzun topları ve duran toplarıyla etkili olacaklarını tahmin ediyorduk ve de oldular. Maalesef önlem alamadık, kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Üzüntülüyüm." değerlendirmesinde bulundu.



Taşdemir, Boluspor'un kazanmayı çok istediğini ve maçı da kazandığını dile getirerek, Bolu ekibine bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.



