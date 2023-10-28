29 Ekim

İsmet Taşdemir: ''Kazanabileceğimiz maçı kaybettik''

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: ''Kazanabileceğimiz maçı kaybettik''
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28 Ekim 2023 23:07
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu. 

İsmet Taşdemir, "Rakibimizin uzun topları ve duran toplarıyla etkili olacaklarını tahmin ediyorduk ve de oldular. Maalesef önlem alamadık, kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Üzüntülüyüm." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdemir, Boluspor'un kazanmayı çok istediğini ve maçı da kazandığını dile getirerek, Bolu ekibine bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

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