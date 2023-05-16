İsmet Taşdemir: 'Hakkımız olan play-off'u elde ettik'

Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından konuştu.



Taşdemir, iyi bir maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ligin şampiyonuyla oynamak, onun sahasında oynamak zordu. Bizim puana ihtiyacımız vardı. İyi savunma yaptık, iyi mücadele ettik. Doğru kontraya çıktık. Sonucu da aldık. Sezon başından beri kadro kalitemiz itibarıyla bu ligde çok zor günler yaşayacağımız düşünülüyordu. Dolayısıyla oyuncu arkadaşlarımla beraber gerek çok çalışarak gerek aile gibi olarak bugün hakkımız olan play-off'u elde ettik. İnşallah play-off mücadelesinde Süper Lig yarışında elimizden gelenin en iyisini yapıp hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz."



