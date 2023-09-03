İsmet Taşdemir: ''Hak ettiğimiz bir galibiyet''

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: ''Hak ettiğimiz bir galibiyet''
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03 Eylül 2023 21:31
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.

Yeni gelen oyuncuların yavaş yavaş uyum sorununun çözüldüğünü aktaran Taşdemir, "Takıma adapte oldular. Bugün çok farklı oynadılar. Kendi gerçek kimliğimiz gibi oynadılar. Bu her zaman olur mu bilmiyorum ama en azından başlangıcı olabilir diyebilirim. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, hak ettikleri farklı bir galibiyet aldılar, hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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