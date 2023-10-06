İsmet Taşdemir: "Eyüpspor'u yeneceğiz"

1'inci Lig'de geçen hafta Çorum FK'yı evinde 2-1 yenerek son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışını sürdüren Bodrum FK cumartesi günü 8'inci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Eyüpspor'u yeneceğiz'
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06 Ekim 2023 15:33
Bodrum FK cumartesi günü 8'inci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor'la karşılaşacak.

Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Ligde 6'da 6 yapıp ilk mağlubiyetini geçen hafta Sakaryaspor'dan alan Eyüpspor, 18 puanla zirvede yer alırken, 14 puana sahip Bodrum FK 4'üncü basamakta bulunuyor.

Yeşil-beyazlı ekip Arda Turan'ın çalıştırdığı rakibini geçen sezon Play-Off yarı finalinde eleyerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir zorlu bir deplasmana çıkacaklarını kaydederek, "Rakibimiz çok kaliteli bir takım. Biz de iyi durumdayız. İstanbul'dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyoruz" dedi.

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