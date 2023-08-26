İsmet Taşdemir: ''Etkili olamadık''

Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, rakipleri karşısında etkili olamadıklarını söyledi.



Maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini, ikinci yarıda da baskı kursalar da etkili olamadıklarını ifade eden Taşdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Önemli çok pozisyon vermedik ancak rakibimizin kalecisinin kurtardığı net pozisyonlar var. Penaltıya dair hakemlerin standardının olması gerektiğini söylemeliyim. Yorumları birbirine yakın olursa Türk futbolu için daha iyi olur. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapıp geçen sezonki oyunumuzu, mücadele gücümüzü ortaya koyup, kazanmaya yakın taraf olup, sezonu öyle sürdürmek istiyoruz."



