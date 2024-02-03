İsmet Taşdemir'den Süper Lig için flaş açıklama

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor'u 2-1 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, planladıkları oyunun yüzde 70'ini sahaya yansıttıklarını söyledi.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Farklı duygularla başlayan bir maç. Futbola başladığım ve hocalığını da yaptığım kulübe karşı oynamak hem keyifli hem de zordu. Ümraniyespor, oynadığı futbolun karşılığını alamayan iyi bir takım. Bu rakibe karşı geçiş oyunlarını doğru yapmamız gerekiyordu. Son 5 dakikaya kadar özverili bir şekilde bunu yaptık. Kurguladığımız oyunun yüzde 70'i kadarını sahaya sürebildik. Bunda da başarılı olduk. Maçı kazanmasını bildik. Son 5 dakikadaki oyunu beğenmedim. Bu maçta galip gelmek çok önemliydi. Üç puan alıp yolumuza devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.



Son 5 maçta 4. galibiyetlerini aldıklarının hatırlatılması ve play-off şanslarının sorulması üzerine İsmet Taşdemir, şu görüşleri paylaştı:



"Diğer takımlar gibi ille de şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. İki seneden beri güzel bir savaş veriyoruz. Devre arasında 6-7 genç oyuncuyu aramıza katarak bu çatıyı daha güzel bir şekilde ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluğu herkes ister, ben de çok isterim. Ancak çok zor. Diğer takımlarla aramızdaki makası mücadelemizle ve oyunumuzla daraltmaya çalışıyoruz. Bizim için Süper Lig bir hayal. Bunun peşinden gidiyoruz. İnşallah başarabiliriz."



