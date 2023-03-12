İsmet Taşdemir'den "istifa" sözlerine yanıt!

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir'den 'istifa' sözlerine yanıt!
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12 Mart 2023 17:32
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, çok gol kaçırdıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiç olmadık yerden iki tane gol yediklerini, iki maçta bu şekilde kaybetmenin çok üzücü olduğunu dile getirdi.

Takımın ligde bir ara ilk 2'ye oynar gibi bir hava olduğunu bunun da beklentiyi artırdığına işaret eden Taşdemir, "Ama bir gerçeğimiz var. Takımımız çoğu şeyi yapabilir, ama maalesef böyle maçta kaybedebilir. Oyuncularımızın sezon başından bu yana gösterdikleri performansla gurur duyuyorum. Duyamaya da devam edeceğim. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef bugün de olmadı. Yine uzatmadan gelen bir golle mağlup olduk. Yapacak bir şeyimiz yok üzgünüz. Toparlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Taşdemir, gazetecilerin maç sonunda taraftarın "İsmet istifa" sözlerine yönelik sorusu üzerine, "Taraftarlarımızın böyle sitemi olmasını normal karşılıyorum. Ters bir şeyde söyleyemiyorum. Ama bence hak ettiğimiz bir söylem değildi. Ama taraftar her zaman haklıdır." ifadesini kullandı.

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