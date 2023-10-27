29 Ekim

İsmet Taşdemir: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor maçı için, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'
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27 Ekim 2023 15:22
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Bandırmaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Bodrum FK cumartesi günü Boluspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 17 puanla sıralamada dördüncü sırada haftaya başlayan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir zirve yolunda kritik bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Bandırmaspor galibiyetiyle yine iddialı bir konuma geldik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kazanıp seri başlatacağız" yorumunu yaptı.

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