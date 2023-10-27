İsmet Taşdemir: 'Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Bandırmaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Bodrum FK cumartesi günü Boluspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.



Ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 17 puanla sıralamada dördüncü sırada haftaya başlayan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir zirve yolunda kritik bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Bandırmaspor galibiyetiyle yine iddialı bir konuma geldik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kazanıp seri başlatacağız" yorumunu yaptı.



