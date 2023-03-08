İsmet Taşdemir: 'Bizim için dramatik bir maç oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Manisa FK'ya 2-1 yenilen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Taşdemir, kazanmaya yakın durumda oldukları bir müsabakadan mağlup ayrılmanın üzüntüsü yaşadıklarını belirtti.



"Bizim için dramatik bir maç oldu." diyen Taşdemir, "1-0 öne geçip maçı son dakikaya götürmemize rağmen, 8 günde 3 karşılaşmaya çıkmanın etkisiyle oyundan düştük. Düştüğümüz anlarda kenardan hamle yaptık ama maalesef oyunu tutamadık. Uzatmalarda gelen gollerle mağlup olduk. Artık burayı kapatıp, 3 gün sonraki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.









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