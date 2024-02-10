İsmet Taşdemir: ''Bir puanla yetindik''

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, ligdeki konum itibarıyla birbirine yakın iki takımın maçının oldukça önemli olduğunu kaydetti.



İki takımın da sahada mücadele gücünün yüksek olduğunu ve çok doğru oyun oynadığını düşündüğünü belirten Taşdemir, maçın iki takıma da gidip geldiğini, kendilerine biraz daha fazla geldiğini dile getirdi.



İki takımın da güzel maçı golle süsleyemediğine değinen Taşdemir, "Maç berabere bitti. Puanımızı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz. Lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla. Mücadelemizi en üst seviyede veriyoruz. Oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kazanamadık, bir puanla yetindik. Sakaryaspor'u da kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu.



