İsmet Taşdemir: 'Atan kazanacaktı, onlar attı'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından iyi mücadele ettiklerini ancak ön alanda eksik kaldıklarını dile getirdi.



Eyüpspor'un ilk yarıda geriye yaslanması sebebiyle düşündükleri gibi olmadığını vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:



"İlk defa Eyüpspor'un bu kadar geriye yaslanarak oynadığını gördüm, sürpriz oldu. Başa baş bir oyun geçti. İlk yarıda Eyüpspor kontrataklarla gol bulmak istedi. İkinci yarı bunu değiştirdiler. Atanın kazanacağı bir maçtı. Bizim golümüz ofsayttı. Onlar golü attı ve maçı kazanmayı bildi. Ön tarafta eksik kaldık ama mücadele anlamında iyiydik. Dolayısıyla arzu ettiğimiz golleri bulamadık ve mağlup olduk."









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