İsmet Taşdemir: 'Alınan her puan çok kıymetli'

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligde alınan her puanın çok kıymetli olduğunu belirtti.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın düşündükleri gibi iyi başladığını, özellikle ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.



Çok dengeli bir maç olduğunu aktaran Taşdemir, "Yine pozisyon bulan taraftık. Bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Zor bir lig. Alınan her puan çok kıymetli bugün biz de aldığımızla yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.





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