İsmet Taşdemir: "3 puanla başlamak bizim için iyi oldu"

﻿Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: '3 puanla başlamak bizim için iyi oldu'
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12 Ağustos 2023 22:45
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezonun ilk maçlarının zor olduğuna işaret ederek, bugünkü maçta karşılarında genç ve dinamik bir rakip olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın belirli bölümlerinde istedikleri oyunu sergileyemediklerini aktaran Taşdemir, "Çok iyi kapattılar. Düşündüklerimizi ve çalıştıklarımızın birçoğunu bugün yapamadık. Oyun olarak çok memnun değilim ama oyuncu grubumun maçı kazanma isteği beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, yeni gelen oyuncuların uyumunun da henüz sağlanamadığını da bu maçta gördüklerini belirterek, "Oyundan çok memnun olmasam da sezona 3 puanla başlamak önemliydi, ondan dolayı mutluyum. Oyuncu kardeşlerimin kazanma adına son dakikaya kadar savaşmasından da memnunum, 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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