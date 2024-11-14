İsmet Iraz, kabri başında anıldı

Tekvandonun efsane isimlerinden İsmet Iraz, kabri başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Iraz, kabri başında anıldı
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14 Kasım 2024 13:05
Türk tekvandosunun kurucusu ve duayen isimlerinden İsmet Iraz, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Iraz'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine eşi Hanife ile kızı Zeynep Iraz'ın yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sevenleri katıldı.

Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz'ı aramızdan ayrılışının 7. yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Kendisi Türk tekvandosuna çok önemli katkılar sağlamış duayen bir isimdi. İsmet Iraz, Türk tekvandosunun başarısı için her zaman elinden gelen çabayı göstermiş ve sporcuların her platformda başarılı olması için yoğun gayret sarf etmiştir. Kendisini minnetle ve özlemle anıyoruz. Onu unutmayacağız ve onun felsefesini hep beraber yaşatacağız."

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