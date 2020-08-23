Ismaila Coulibaly: 'Galatasaray! Çılgınca...'

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Sarpsborg'un 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly, Kristansund maçı öncesinde flaş röportajda konuştu.



Genç oyuncu, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin ne kadar doğru olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ancak, çok heyecanlandığımı itiraf etmek istiyorum." dedi.



Coulibaly, "Ne kadar iyi çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu bu tip haberlerin çıkmasından anlayabiliriz. Şimdi daha da konsantre olacağım ve çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.



GELECEĞE YATIRIM YAPACAK



Galatasaray, Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncuları değerlendirmeye aldı.



MALİ U20 TAKIMINDA OYNUYOR



19 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hücuma yönelik oynamayı daha çok seviyor. 1.83 boyundaki Coulibaly, Mali'nin U20 takımında da forma giyiyor. Futbola ülkesindeki Duguwolofila ekibinde başlayan Coulibaly, Ocak 2019'da Sarpsborg'a transfer edildi ve lacivert- beyazlılarda 26 maçta forma giydi.



NDIAYE'YE BENZİYOR



Haziran ayında start alan Norveç 1. Ligi'nde bu sezon 14 maçın 12'sinde forma giyen genç futbolcu, 4 gol atarken, 1 de asist yaptı. 786 dakika sahada kalan Coulibaly 3 sarı kart gördü.



Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen Coulibaly için cüzi bir bonservis ödeneceği öğrenildi. Genç isim bu sezon Süper Lig'in en sürpriz transferi olabilir.



