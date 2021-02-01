İsmail Yüksek yeniden ayrılıyor

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Balıkesirspor'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek için devreye girdi.TRT SPOR'un haberine göre; Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i kiralamak için resmi teklif yaptı.Transferle ilgili İsmail Yüksek'in son kararı beklenirken oyuncunun forma bulması için ayrılması muhtemel görünüyor.