İsmail Yüksek yeniden ayrılıyor

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Balıkesirspor'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek için kiralama tekifi yaptı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek yeniden ayrılıyor
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01 Şubat 2021 09:47
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Balıkesirspor'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek için devreye girdi.

TRT SPOR'un haberine göre; Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i kiralamak için resmi teklif yaptı.

Transferle ilgili İsmail Yüksek'in son kararı beklenirken oyuncunun forma bulması için ayrılması muhtemel görünüyor.





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