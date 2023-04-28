İsmail Yüksek varsa Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor

Fenerbahçe'de ligde İsmail Yüksek'in forma giydiği maçlardaki istatistik dikkat çekti.



Sarı-lacivertliler, genç isimle Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 kez kazandı, 2 kez beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı.



Toplamda ise 25 maçta 19 galibiyet ve 5 beraberlik alan Kanarya, sadece Kiev'e mağlup oldu. O maçta da 24 yaşındaki futbolcu kırmızı kart görmüştü.





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