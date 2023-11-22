İsmail Yüksek: 'Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz'

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, 1-1 sona eren Galler karşılaşması sonrası açıklama yaptı.



İsmail Yüksek,"Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider çıktık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 gün önce Almanya gibi bir takımı yendik. 3 gün sonra buraya gelmek çok zordu bizim için. Gruptan lider çıktğımız için daha da mutluyuz. Jenerasyon olarak çok genciz ama gelişimi seven bir takımız. Tek hedefimiz Almanya'da iyi işler yapmak. Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız" dedi.



Başarılı orta saha oyuncusu, sözlerine, "3 gün önce özel bir maç oldu. Yoğun geçen bir maçtı. İlk yarıda istediğimiz gibi oyuna giremedik. Yaptığımız hatalar vardı. Hocamızın verdiği taktikler ve tekniklerle inanma gücümüzü arttırdı. Lider dönmek istiyorduk. Umarım ikinci yarıdaki oyunun Avrupa Şampiyonası'nda üstüne koyarız." diye devam etti.



İsmail Yüksek son olarak, "Özel, mücadeleyi seven bir ekibiz. Son 4 maçta en önemli özelliğimiz vazgeçmemekti. Ülkemizi daha da gururlandırmak istiyoruz." diye tamamladı.





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